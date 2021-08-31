«التعليم» تكشف رسوم إعادة قيد الطلاب وغرامات الإنذار في العام الدراسي الجديد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رسوم إعادة قيد الطلاب في حالة تجاوزهم المدة القانونية للغياب، وكذلك الغرامات التي يمكن أن توقع عليهم، موضحة أنه جرى إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بمصروفات العام الدراسي الجديد 2022/2021، مؤكدة أنه يجري تسديد رسوم إعادة قيد من طلاب مدارس الثانوي العام والفني الرسمي «عربي ولغات» والمدارس الخاصة بأنواعها «عربي ولغات».

رسوم إعادة قيد الطلاب

-رسم إعادة قيد الطالب المفصول 25 جنيهاً.

-رسم إعادة قيد طلاب الثانوي العام وطلاب الثانوي الفني بجميع أنوعه وأنظمته وذلك بعد استيفاء مرات الرسوب 35 جنيهاً.

-غرامة إنذار للانقطاع لجميع المراحل التعليمية إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام: 10 جنيهات.

وأضافت الوزارة أن هذه المصروفات توجه لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

وأضافت الوزارة أنها تعفي عدة فئات من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات.

تعرف على الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

- الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020.

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر.

- مدارس شمال سيناء.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطقلة وأبناء المكفوفين.

- ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين وبدون دخل ثابت.

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- أبناء مصابي الثورة بعد تقديمهم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس التربية الخاصة.

- مدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.