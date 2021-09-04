ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي.. وخبير: السوق يشهد تذبذب

شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له، فيما أغلقت تعاملات، أمس، فى البورصات العالمية على انخفاض في الأسعار، مقارنة ببداية التعاملات الأسبوعية.

وارتفعت أسعار النفط بحوالي 1%، خلال بداية الأسبوع خاصة بسبب اجتياح إعصار «إيدا» خليج المكسيك، وهو ما أجبر الحكومة الأمريكية على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.

ارتفاع أسعار خام برنت لـ73.54 دولار للبرميل

وارتفعت أسعار خام برنت إلى 73.54 دولار للبرميل خلال بداية الأسبوع للعقود الأجلة، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 69.27 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط أمس، خلال إغلاق تعاملات الأسبوع انخفاضا عن بدايته، حيث سجل سعر البرميل من خام برنت العالمي مبلغ 72.61 دولار للبرميل، أما عن خام غرب تكساس الأمريكي فسجل 69.29 دولا للبرميل.

القليوبي: تهديدات تسببت في تذبذب الأسعار

وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية، إن أسعار النفط تشهد تذبذبا ملحوظا خلال الفترة الحالية نظرا للعديد من الأحداث التي طرأت على السوق العالمي ومنها: عدم استقرار الحركة في مديق هرمز وبخاصة من الناقلات القادمة من بحر العرب نتيجة التعدي الإيراني على حاملات النفط، ما تسبب في مخاوف لدى شركات خزانات النفط من إرسال السفن وتعرضها للتهديد.

وتابع: «كما أن الدعم المباشر الموجه لشركات البحث والتنقيب في الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل الحكومة سيساهم في زيادة الإنتاج وعودة أكثر من 30 شركة للعمل بعد توقفها بسبب الديون».

عدم استقرار في ليبيا وأفغانستان

واستطرد: «ساهمت هذه العوامل في تذبذب أسعار النفط العالمية، كما أن هناك عدم استقرار في ليبيا وأفغانستان وعدد من الدول اللأسيوية التي يتم الضغط عليها مما تسبب في زيادة التأمين على خطوط النفط وخفض كميات الضخ ما تسبب في انخفاض واردات منطقة البلقان والدول الأسيوية، واظلمر الذى ساهم في زيادة الأسعار».