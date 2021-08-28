النقط يرتفع خلال الأسبوع ويغلق عند 72.70 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل واضح، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل خام برنت العالمي سعر 72.70 دولار للبرميل، خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع أمس الجمعة.

كما ارتفع سعر خام برنت العالمي بنسبة +2.29%، بينما سجل البرميل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي 65.52 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار العقود الآجلة لـ خام غرب تكساس الأمريكي

وشهدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي ارتفاعا، لعقود تسليم سبتمبر، وسجل سعر برميل النفط مبلغ 68.74 دولار للبرميل في الأسبوع الماضي، مقابل 73.95 خلال نهاية تعاملات الأسبوع السابق له، مقابل 61.81 دولار للأسبوع السابق له.

مخاوف بسبب تأثير متحور دلتا على النفط العالمي

وهناك قلق متزايد بشان أسعار النفط عالميا، منها توقعات بانخفاض الأسعار، بعد ارتفاع الإصابات بمتحور دلتا، وسط ترجيحات بأن ذلك سيتسبب في ضعف الطلب العالمي على النفط.

وأشار بنك AmInvestment في تقرير سابق، إلى إن انتشار متحور دلتا في جميع أنحاء العالم، يسبب مخاوفًا بشأن انتكاسة محتملة للطلب العالمي على النفط مرة أخرى، خاصة وأن هناك ارتفاعًا في التكاليف وتجديد إجراءات الإغلاق لاحتواء انتشار الفيروس، قد أضعف بالفعل نمو المصانع في الصين.

وقال البنك، إن أسعار النفط ارتفعت للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف، لكن الاتجاه المتصاعد في أسعار النفط توقف، عندما انخفضت الأسعار لمدة 6 أيام متتالية، اعتبارًا من 12 أغسطس، وهو ما يشعر المستثمرين بالقلق بشأن توقعات الطلب على الوقود.

وقد بدأت أسعار النفط العالمية في الارتفاع بشكل قوي منذ يناير 2021، إذ اقتربت من 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل للمرة الأولى خاصة في شهر مارس.