رفع 2356 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة في كفر الشيخ

شنت محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة مكثفة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، اليوم السبت، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 2356 طنًا في 14 مركزًا ومدينة، منها 386 طنًا بـ كفر الشيخ، وببرج البرلس 38 طنًا، وبسيدي سالم 136طنًا، وبسيدي غازي 26طنًا، و ببلطيم 96 طنًا، وبالرياض 134طنًا، و بالحامول 143 طنًا، وبمصيف بلطيم 42 طنًا، وبقلين 118طنًا، وببيلا 157 طنًا، و بدسوق 400 طنًا، وبفوة 203 أطنان، وبمطوبس 160 طنًا، وبمسير 23 طنًا، ووحدة التدخل السريع 299 طنًا.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة.