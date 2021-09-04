اقتراب موعد إجازة اليوم الوطني السعودي.. ذكرى ميلاد السعودية

يتساءل الملايين في المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي، لهذا العام، وهو العيد الذي يمثل مناسبة خاصة لدى السعوديين على المستويين الرسمي والشعبي.

ويعد اليوم الوطني السعودي واحدا من أهم الأعياد الرسمية في السعودية، نظرا لأنه يوافق ذكرى يوم توحيد المملكة وحملها اسمها الحالي، كما أن له العديد من الطقوس التى من بينها: إقامة الاحتفالات والفعاليات في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، فضلا عن أنه يعتبر إجازة رسمية، وهو ما يجعل عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي لهذا العام.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي

وحددت السعودية موعد إجازة اليوم الوطني السعودي لهذا العام، وهو العيد الوطني 91، يوم 23 سبتمبر المقبل، الذي يتزامن مع يوم 16 من شهر صفر للعام الهجري 1443.

ومن المقرر أن تمنح السعودية في موعد اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443 إجازة رسمية لجميع القطاعات بالسعودية، تخليدا لهذه الذكرى المجيدة، التي تشير لتوحيد المملكة العربية السعودية وحملها اسمها الحالي.

وأطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، قبل أيام، شعار اليوم الوطني السعودي 2021، الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، ليكون «هي لنا دار».

وبحسب هيئة الترفية السعودية، فإن احتفالية اليوم الوطني السعودي لعام 2021 تأتي مستلهمة من ثقافة الأنسنة التي تنعكس علي خطط ومشاريع المملكة العربية السعودية لتنفيذ رؤية طموحة في 2030 وهي رؤية تحظي باهتمام وتقدير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث تنطلق العديد من المشروعات الضخمة تحت رعايتهما ودعمهما ومنها مبادرة السعودية الخضراء، ومترو الرياض، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومشروع القدية، والقمر الصناعي شاهين سات، وبرنامج تطوير الدرعية التاريخية.

سبب الاحتفال باليوم الوطني السعودي

وتحتفل السعودية باليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، فى 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، إلى المملكة العربية السعودية.