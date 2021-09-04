الأوراق المطلوبة والمجموع للقبول في كلية علوم الأرض ببني سويف 2021

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، بدأ طلاب الثانوية العامة يبحثون عن الأوراق المطلوبة والمجموع للقبول في كلية علوم الأرض في بني سويف 2021، خاصة لكونها تخصصًا فريدًا من نوعه تم استحداثه مؤخرًا في التعليم الجامعي، ويهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب على التقنيات التكنولوجية الجديدة وصقل مهاراتهم بجانب الدراسة النظرية.

الأوراق المطلوبة للقبول في كلية علوم الأرض في بني سويف 2021

- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- شهادة الميلاد مميكنة حديثة.

- بطاقة الترشيح للكلية والتي يتم طباعتها من موقع التنسيق الإلكتروني.

- نموذج 2 جند للذكور.

- 6 صور شخصية مقاس «٤×٦».

تخصصات كلية علوم الأرض في بني سويف 2021

- قسم جيولوجيا المياه والبيئة ويقدم برنامج «جيولوجيا المياه والبيئة».

- قسم الثروة المعدنية ويقدم برنامج «التطبيقية».

- قسم الجيولوجيا الهندسية ويقدم برنامج «الجيولوجيا الهندسية».

نظام الدراسة بكلية علوم الأرض في بني سويف 2021

- تتبع الكلية نظام الساعات المعتمدة.

- يجتاز الطالب 134 ساعة معتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في علوم الأرض.

- يتكون الفصل الدراسي من 17 أسبوعًا تشمل «الدراسة والامتحانات».

- يجوز لمجلس الكلية الموافقة على فصل دراسي مكثف لا تقل مدته عن 8 أسابيع دراسية.

- يتم تسجيل المقررات الدراسية لأي فصل خلال الأسبوع الذي يسبق بدء الدراسة.

- لغة الدراسة بالكلية والامتحانات هي اللغة الإنجليزية.

- يقوم كل قسم بإعداد توصيف كامل لمحتويات المقررات الخاصة به ويتم اعتمادها من مجلس القسم ومجلس الكلية.

- يشترط التسجيل لأي مقرر استيفاء الشروط الخاصة به.

شروط الالتحاق بكلية علوم الأرض في بني سويف 2021

- تقبل الكلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة وعلم علوم أو ما يعادلها طبقًا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

- يجوز قبول طلاب من الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد على الأقل من الكليات الأخرى على أن يلتحق الطالب بالمستوى الأول بالكلية.

- يجوز للكلية عقد اختبارات داخلية للطلاب بعد التحاقهم بالكلية.

مجموع القبول في كلية علوم الأرض في بني سويف 2021

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إعلان مجموع القبول في كلية علوم الأرض في بني سويف 2021، عقب غلق موقع تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، مساء اليوم.