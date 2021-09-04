تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021  

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتحدد موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021، عقب الانتهاء من اختبارات القبول للطلاب المسجلين للالتحاق بها يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى إعلان النتيجة خلال 72 ساعة من إغلاق باب اختبارات القبول التي تجرى حاليا.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات الأهلية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها للتقديم.

تنسيق الجامعات الأهلية وفقا للأعداد المقرر قبولها

وأضافت أن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021، سيتم وفقا للأعداد المقررة للقبول بكل كلية من إجمالي إعداد المتقدمين بجانب شرط النجاح في اجتياز اختبارات القبول للالتحاق بالكليات المختلفة، مؤكدة أنه بمجرد الإعلان عن النتيجة سيتم إخطار الطالب بموعد سداد المصروفات الدراسية لكل برنامج أو كلية؛ وفق الاشتراطات التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الأهلية إجراء اختبارات القبول بالبرامج الدراسية المختلفة الكليات، واجتيازها شرط أساسي بجانب مجموع الحد الأدنى للقبول بالكليات، للالتحاق بالجامعات الأهلية الأربعة: «الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة».

25 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالجامعات الخاصة

ويواصل موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة 2021، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة.

وكشفت مصادر أن إجمالي عدد المتقدمين للالتحاق بالجامعات الخاصة حتى الآن عبر الموقع الإلكتروني التنسيق الموحد، لم يتجاوز حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة، مؤكدة أن غدا الأحد آخر أيام موعد تسجيل الرغبات 2021 للجامعات الخاصة.