كلية علوم الأرض.. تمنح البكالوريوس في تخصص جيولوجيا المياه والبيئة

واصلت معامل التسيق في الجامعات، استقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين، لتسجيل رغباتهم في اليوم الثالث، من بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، حيث من المفترض أن تقبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ما يقرب من 243 ألف طالب وطالبة، خلال المرحلة الثانية للتنسيق، ويبحث الكثير من الطلاب على كلية علوم الأرض، من خلال تخصصاتها ومتطلبات سوق العمل وشروط الألتحاق بها، حيث يوجد مقر الكلية في بني سويف، وتهدف كلية علوم الأرض، إلى إعداد كوادر علمية مؤهلة فى مجالات استكشاف وإدارة الموارد المائية والبترول والثروة المعدنية، لتلبية متطلبات سوق العمل وتزويدهم بمهارات عملية مطابقة لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للارتقاء بالحث العلمى والخدمات المجتمعية، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في علوم الأرض في تخصص جيولوجيا المياه والبيئة و المعادن التطبيقية.

شروط الالتحاق والقبول بكلية علوم الأرض بجامعة بني سويف

1 ــ تقبل كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم ورياضة أو ما يعادلها طبقا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

2 ــ يجوز قبول طلاب من خارج الكلية او الجامعة للتسجيل في مقررات دراية او في فصل دراسي كامل أو اكثر بعد موافقة الأقسام العلمية ومجلس الكلية وسداد الرسوم، على أن يمنح الطالب شهادة بإجتياز المقرر ولا يترتب على ذلك منحه درجة علمية.

الأقسام العلمية بكلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف

1 ــ قسم جيولوجيا المياه والبيئة.

2 ــ قسم جيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

3 ــ قسم الثروة المعدنية.

5 ــ قسم الجيولوجيا الهندسية.

6 ــ قسم الجيوفيزياء.

ما هي مجالات عمل كلية علوم الأرض تخصص جيولوجيا المياه والبيئة

من الممكن أن يعمل خريج كلية علوم الأرض في الشركات والمؤسسات التي تهتم بالبحث والاستكشاف والتنقيب عن مصادر المياه الجوفية، ومنها حفر آبار المياه الجوفية واستخراجها، والقيام بعمليات المعالجة للمياه لضبط جودتها، والعمل داخل مصانع المياه المعدنية كمراقبين جودة، والعمل داخل محطات معالجة المياه، كذلك العمل داخل محطات تحلية مياه البحار.

مجالات عمل كلية علوم الأرض

مجالات عمل كلية علوم الأرض تختلف بإختلاف التخصص الذي إختاره الطالب، حيث تمنح الكلية درجة البكالوريوس في علوم الأرض بحسب تخصص القسم.

مجالات عمل كلية علوم الأرض تخصص الجيولوجيا الهندسية

1- العمل داخل المحليات في قطاع المحاجر والمناجم.

2ــ العمل داخل شركات الإنشاءات أو البترول.

3 ــ العمل بالشركات المعنية بمجال الدراسات البيئية والجيولوجية.

4- العمل بشركات البحث والتنقيب واستخراج المواد الخام ومنها المعادن والصخور الاقتصادية.

5 ــ العمل في وزارة البترول والثروة المعدنية، أو في وزارة الإسكان، أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ما هى مجالات عمل كلية علوم الأرض تخصص جيولوجيا البترول والغاز الطبيعي

1- العمل بشركات البحث والتنقيب واستخراج البترول والغاز الطبيعي.

2- العمل في وزارة البترول والثروة المعدنية.

3- العمل في مجال الاستكشافات البترولية داخل شركات البترول المختلفة.

ما هى مجالات عمل كلية علوم الأرض تخصص الجيوفيزياء

1 ــ حفر آبار المياه واستكشافات المياه الجوفية.

2 ــ العمل في مجال الاستكشافات البترولية داخل شركات البترول المختلفة.

3 ــ العمل في مجال استكشافات المعادن.

4 ــ العمل في مجال استكشافات الآثار، حيث يتم استخدام الأجهزة الجيوفيزيائية من أجل تحديد مواقع الآثار التي لم تكتشف بعد.

وتمنح كلية علوم الأرض جامعة بني سويف الدرجة العلمية للخرجين بناء على توصية مجلس كلية علوم الأرض درجة البكالوريوس في علوم الأرض في أحد التخصصات الأتية:

1 ــ جيولوجيا المياه والبيئة.

2 ــ المعادن التطبيقية.

ومن جهته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، تسير بصورة منتظمة دون جحدوث أى معوقات، موضحا أن جميع معامل التنسيق تنفذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.