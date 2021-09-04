وكيل تعليم مطروح: إجراءات وقائية وأمنية مشددة على لجان الثانوية العامة

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمطروح تتابع لحظة بلحظة مسار أول أيام امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2021 في جميع اللجان الامتحانية والمنعقدة في مراكز ومدن مرسي مطروح، والحمام، وسيدي براني، والضبعة، حيث يؤدي 65 طالبًا امتحان مادة اللغة العربية في فترة واحدة لمدة 3 ساعات متواصلة.

عمليات مطروح تتابع 4 لجان امتحانات للدور الثاني من الثانوية العامة

وتتابع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمطروح، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، لجان الامتحانات منذ صباح اليوم، مع بدء توزيع أسئلة الامتحانات للجان وتوصيلها، بمشاركة إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، ورئيس اللجنة الثلاثية ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية بتعليم مطروح، وأعضاء الغرفة لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة والتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة، وبالاتصال المباشر والمتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير منظومة العمل والاطمئنان على انضباط العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات.

إجراءات أمنية مشددة أول أيام امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة بمطروح

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن امتحان اليوم الأول انطلق وسط إجراءات أمنية محكمة، وتدابير وقائية مشددة لحماية الطلاب وجميع العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات من انتشار عدوى وباء كورونا وعدم التزاحم، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتوافر أدوات ومواد التعقيم باللجان.