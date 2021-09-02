تعليم مطروح تناقش استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، بحضور إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمطروح ورئيس اللجنة الثلاثية لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الدور الثاني المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل.

وكيل تعليم مطروح: التزام بتعليمات الوزارة بلجان امتحانات الثانوية العامة

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال الاجتماع، على رؤساء لجان الثانوية العامة في إدارات مطروح والحمام والضبعة وسيدي براني بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الطلاب والعناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

مراعاة العامل النفسي لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة خلال الاجتماع بمراعاة العامل النفسي للطلاب والظروف الصحية للطلاب، والاطمئنان عليهم حتى الوقت الأخير من زمن الامتحان، مشددا على أن دور المسؤولين في اللجان الامتحانية اكتشاف الخطأ ومعالجته على الفور مع وضع مصلحة الطالب في المقدمة.

وأكد وكيل الوزارة لرؤساء اللجان سرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة المتواجدة بالمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة لضمان حلها على الفور، مع توافر طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة وتوفير عوامل الراحة والهدوء ومتابعة اللجان على مدار الامتحانات.