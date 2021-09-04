«الكرة مش بس للرجالة».. تألق فتيات كفر الشيخ في «مبادرة 7 الصبح»

يستيقظن في الصباح الباكر، يرتدين زيهن المخصص للعب كرة القدم، ويذهبن لممارسة لعبتهن المفضلة، يرفعن شعار«خليكي رياضية وصحية وفرفوشة»، ليؤكدن لأنفسهن وللمحيطين بهن أن لعبة كرة القدم أصبحت للنساء والرجال، على حد سواء، وأنهن يمكنهن التألق بها، حيث شاركن في «مبادرة 7 الصبح»، التي أطلقتها الدولة لترسيخ ممارسة الرياضة، لتكون هي المرة الأولى التي تشارك فيها فتيات كفر الشيخ في المبادرة بفريق نسائي لكرة القدم.

أول فريق نسائي لكرة القدم بمحافظة كفر الشيخ

الفريق النسائي لكرة القدم كونه مركز شباب قلين، بمحافظة كفر الشيخ، ليكون الأول من نوعه بالمحافظة، ليرسخ فكرة لعب الفتيات كرة القدم مثلهن مثل الرجال، وهي الفكرة التي تفتح باب أمل جديد للفتيات لاقتحام لعبة كرة القدم، التي طالما ارتبطت بأنها للرجال فقط، إلا أن «فريق قلين لكرة القدم النسائية يسهم في كسر القيود، ويقدم نموذجاً لزيادة قاعدة ممارسة الفتيات للرياضة، دون الخوف من اقتحام الألعاب الرياضية المتنوعة»، وفقاً للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

ليست لعبة كرة القدم فقط، التي يشارك فيها فريق كرة القدم النسائي بكفر الشيخ، إنما تشارك الفتيات في اللياقة البدنية وتنس الطاولة وغيرها من الأنشطة لتقديم مفهوم جديد للرياضة أسلوب حياة تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك»، حيث تتم ممارسة جميع الألعاب الرياضية من لياقة بدنية، كرة قدم، كاراتيه وتنس طاولة والأنشطة الأخرى الثقافية والفنية داخل المراكز والملاعب وفق الخطة الموضوعة، وفقا لـ«محروس».

وكيل الشباب والرياضة بكفر الشيخ: عايزين فريق في كل مركز

ويعد فريق الكرة النسائية نموذجا متميزا لاقتحام الفتيات لعبة كرة القدم، بعد أن أثبتت نجاحها في العديد من الألعاب منها الكاراتيه والجودو، التي طالما اقتصر النجاح فيها على الرجال فقط: «الفريق متميز جداً وأثبت جدارته وقدرته على منافسة الرجال، ونتمنى أن يكون فيه فريق في كل مركز»، وفقا لوكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأوضح عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، أن المبادرة شهدت إضافة جديدة اليوم، وهي مشاركة فريق كرة القدم النسائية بقلين بالإضافة إلى تواجد مدرب رياضي وأخصائي تغذية عبر «زووم» لوضع نظم غذائية متوازنة للمشاركين في المبادرة من مراكز شباب قلين وهي «المنشلين، المنشأة الكبرى، الشقة، منية قلين، ميت الديبة، أبو إسماعيل، نشرت، مدينة قلين، صروة، كفر المرازقة، حصة الغنيمي»، ومن فوة شارك «السالمية – قبريط – منية الأشراف – العلوي».

وتقام المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيمان عبدالجابر، ومدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة الدكتور عبادة الجزار، وعبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.