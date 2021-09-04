غياب طالب عن امتحان العربي بالدور الثاني في الثانوية العامة ببورسعيد

أكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم ببورسعيد لمتابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة ببورسعيد، غياب طالب عن أداء الامتحانات وحضور 112 أخرين في مادة اللغة العربية

وقال الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن غرفة عمليات مراقبة الامتحانات لم ترصد أى حالات غش أو اشتباه أو إصابات بكورونا بين الطلاب أو المدرسين والعاملين، كما لم يتغيب أحد من المعلمين أو من مراقبي الامتحان الذى استمر 3 ساعات.

113 طالبا وطالبة أدوا امتحان الدور الثاني في اللغة العربية

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن إجمالي الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية، اليوم السبت في الفترة من الساعة 10 صباحا حتى الواحدة ظهرًا، بلغ 113 طالبًا، من إجمالي 653 طالبا وطالبة ممن لهم حق دخول الدور الثاني وتغيب طالب واحد فقط.

تجهير 3 لجان رئيسية لاستقبال الطلاب

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تعليم بورسعيد إلى تجهير 3 لجان رئيسية لاستقبال الطلاب، بمدارس «بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين، و6 أكتوبر الثانوية للبنات، وبورفؤاد الثانوية للبنات» بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأكد «نبوي» على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا بما يضمن سلامة جميع الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، لافتا إلى أن غرفة عمليات بالمديرية تتابع انتظام سير الامتحانات والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الوزارية و تذليل أي عقبات أو مشكلات يتم رصدها في حينها.