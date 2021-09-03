كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، مؤكدة أنه سيتم إعلان نتيجة التظلمات حتى 13 سبتمبر الجاري، موضحة أنه تم غلق باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة، وبدأ المركز القومي للامتحانات فحص أوراق الإجابات التي تم التقدم بتظلم فيها.

تظلمات الثانوية العامة 2021 لا تنقص من درجات الطالب

وأضافت الوزارة، أن رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، يتيح نتيجة التظلمات في كل مادة قدم فيها الطالب، مؤكدة أن طلاب الثانوية العامة تقدموا بالتظلم في ما يقرب من 2 مليون ورقة إجابة، موضحة أن جميع التظلمات يتم فحصها يدوياً في المركز القومي للامتحانات.

تظلمات الثانوية العامة 2021 تشمل التأكد من نسبة ورقة الإجابة للطالب

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن تظلمات الثانوية العامة 2021 لا تعني إعادة تصحيح الامتحانات، مؤكدة أن التظلمات تشمل التأكد من نسبة ورقة الإجابة للطالب والتأكد من تصحيح جميع الأسئلة وجمع الدرجات التي حصل عليها الطالب، مشيرة إلى أن التظلمات مجاناً لأول مرة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك عددا كبيرا من طلاب الثانوية العامة قدم على التظلم لكونها مجاناً وإلكترونية ولا تكلف الطالب أي جهد، موضحاً أن الوزارة حريصة على منح الطالب الدرجة التي يستحقها، مشيراً إلى أن دفعة الثانوية العامة 2021 دفعة مميزة وتاريخية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن التظلمات يتم فحصها يدوياً وليس إلكترونياً، موضحاً أنها لا تنقص من درجات الطالب، وفي حالة حصول الطالب على درجات في التظلم يتم إضافتها له وعلى أساسها يتم التقديم للجامعة.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أنه سيتم تطعيم جميع المعلين بلقاح كورونا ويكون حضور الطلاب نظامياً ويتم تفعيل الغياب والحضور، مؤكدة أنه تم توفير العديد من المصادر الرقمية للطلاب للاستفادة منها بجانب الحضور الفعلي في المدرسة.