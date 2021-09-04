لينك نتيجة تظلمات الثانوية العامة.. باسم المادة وتاريخ التسجيل

أيام قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتعلق بنتيجة تظلمات الثانوية العامة، فبحسب ما أكده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان النتيجة يوم 13 سبتمبر الجاري؛ لذلك يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن لينك نتيجة تظلمات الثانوية العامة؛ لمعرفة نتيجتهم آملين في زيادة درجاتهم، خاصة بعد انخفاض غالبية مجاميع طلاب الثانوية العامة لهذا العام.

لينك نتيجة تظلمات الثانوية العامة يشمل جميع بيانات الطالب

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن لينك نتيجة تظلمات الثانوية العامة يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالطالب كالاسم ورقم الجلوس واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والتخصص وعدد المواد التي يجرى فحصها.

فحص التظلمات يتم يدويًا

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن لينك نتيجة تظلمات الثانوية العامة يشمل أيضًا اسم المادة وتاريخ تسجيل طلب التظلم وحالة الطلب، مؤكدًا أنه يجرى حاليًا فحص جميع الأوراق التي تقدم الطلاب بالتظلم عليها، موضحًا أن عمليات الفحص تتم يدويًا في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن تظلمات الثانوية العامة تمت إلكترونيًا ومجانيًا دون أي رسوم، موضحًا أن البت في التظلمات يشمل التأكد من نسبة ورقة الإجابة للطالب والتأكد من جمع جميع الدرجات التي حصل عليها، وكذلك التأكد من تصحيح جميع الأسئلة.

تظلمات الثانوية العامة لا تنقص من الدرجات التي حصل عليها الطالب

وأوضح أنه سيتم إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة حتى يوم 13 سبتمبر الجاري، موضحًا أن التظلمات لا تنقص من الدرجات التي حصل عليها الطالب من قبل، لافتًا إلى أن الطلاب تظلموا على ما يقرب من 2 مليون ورقة إجابة.

وفي سياق منفصل، بدأت اليوم امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2021، ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير جميع اللجان بشكل متواصل.