آخر تطورات مشروعات الإسكان بـ المنصورة الجديدة.. جامعة وكورنيش

تعد مدينة المنصورة الجديدة، نافذة الدلتا السياحية، وواحدة من مدن الجيل الرابع، وهى تطل على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترا، تبلغ مساحة المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة حوالى 2063 فدانًا، وتضم المدينة، عددا من المباني والخدمات، وتشمل: (المركز الطبي - المدارس - الأسواق التجارية - المساجد)، وكذلك مشروع تنفيذ محطة محولات الكهرباء، ومشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة.

وتضم مدينة المنصورة الجديدة، أنواعا مختلفة من المشروعات السكنية، حيث تشمل على عدد كبير من الوحدات السكنية داخل مشروعات: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي متميز).

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، آخر تطورات المشروعات المختلفة، داخل مدينة المنصورة الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، فى بيان لها.

آخر تطورات المشروعات المختلفة داخل مدينة المنصورة الجديدة

- تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم.

- يضم الكورنيش (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

- تم وجارى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية (2 مدرسة تعليم أساسي - مركز صحي - 8 أسواق تجارية - مركز شرطة وإطفاء - وغيرها).

- جارى تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة، والتى تقع شرق المرحلة الأولى على مساحة 127 فداناً.

- تضم جامعة المنصورة الجديدة، عددا من الكليات، وهى: (كلية المعاملات القانونية الدولية وكلية إدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – كلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشرى – كلية صيدلة – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة).

- جاري الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط.

- جاري الانتهاء من تنفيذ 11.232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر.

- يجرى تنفيذ 58 عمارة بمشروع «سكن لكل المصريين»، بنسبة إنجاز 85%.

- تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).