تعرف على مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2021

تزايد البحث من قبل طلاب الثانوية العامة عن مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2021، وذلك عقب بدء التنسيق لجامعات الأهلية الثلاثاء المقبل وذلك عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مصاريف جامعة المنصورة الجديدة:-

– مصاريف كلية الطب في جامعة المنصورة الجديدة الأهلية 105 آلف جنيه.

– مصاريف كلية الأسنان الجامعة المنصورة الجديدة 97 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلوم الصيدلية الجامعة المنصورة الجديدة 85 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلاج الطبيعي الجامعة المنصورة الجديدة 63 ألف جنيه.

– مصروفات كلية علوم التمريض الجامعة المنصورة الجديدة 31 ألف جنيه.

– مجال الزراعات الصحراوية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة الجامعة المنصورة الجديدة 48 ألف جنيه.

– مجال الغذاء والصناعات الغذائية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية اللغات التطبيقية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية الدراسات القانونية الجامعة المنصورة الجديدة 45 ألف جنيه.

– مصروفات كلية العلوم الإدارية الجامعة المنصورة الجديدة 46 ألف جنيه.

– مجال السياحة والضيافة الجامعة المنصورة الجديدة 40 ألف جنيه.

– مجال الإنتاج الإعلامي 50 الجامعة المنصورة الجديدة ألف جنيه.

– مصاريف كلية الفنون الجامعة المنصورة الجديدة 49 ألف جنيه.

– مصروفات كلية العلوم الهندسية الجامعة المنصورة الجديدة 69 ألف جنيه.

– مصاريف كلية حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات 69 الجامعة المنصورة الجديدة ألف جنيه.

– مصاريف كلية العمارة الجامعة المنصورة الجديدة 69 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة لتقديم:

1. أصل الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والاجنبية موثق من السفارة والخارجية المصرية ومعتمد.

2. أصل شهادة الميلاد.

3. صورة البطاقة.

4. 6 صور شخصية.

5. نموذج 2 جند و6 جند للذكور.