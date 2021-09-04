السيسي يكشف أهمية «اللجنة الحكومية العليا» بين مصر وقبرص

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي تفاصيل الاجتماع الأول لتدشين «اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص»، قائلًا: «نسعى لتحقيق نقلة نوعية في وتيرة هذا التعاون في خضم تحدياتٍ إقليمية ودولية هائلة، وإنني على ثقة أن هذه الخطوة سيكون لها انعكاس إيجابي ملموس على مجمل العلاقات بين البلدين من حيث تعميق وتكثيف المسارات المشتركة في مختلف المجالات».

السيسي: اللجنة العليا ستكون محفلًا لتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي: «اللجنة العليا ستكون محفلًا مهمًا لتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية بشكل دوري ومستمر».

الرئيس عبدالفتاح السيسي استهل حديثه خلال المؤتمر الصحفى بالترحيب بنظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، مضيفا أنه ضيفًا عزيزًا على مصر وشعبها، لافتا إلى حرصهما على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا وتعزيز علاقات التعاون الثنائي.

الرئيس السيسي أثنى على العلاقات الخاصة التي تربط مصر وقبرص، واصفا أيها بأنها تقوم على أرضية صلبة من التمازج الحضاري الذي ميز العلاقات بين الشعبين تاريخيًا.

قائمة ملفات التعاون المشترك بين مصر وقبرص

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد مباحثات منفردة مع نيكوس أنستاسيادس الرئيس القبرصي في قصر الاتحادية، منذ قليل، حسبما أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وترأسا معا أول اجتماعات اللجنة الحكومية العليا التي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، وتناولت عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة، والشباب.