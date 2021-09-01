تمنح شهادة مزدوجة.. وزير الاتصالات يوضح تفاصيل الدراسة في جامعة مصر المعلوماتية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الطالب في جامعة مصر المعلوماتية يخضع للدراسة أول ثلاث سنوات في الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي السنة الرابعة له حرية الاختيار من استكمال دراسته في الجامعة ويحصل على درجة البكالوريوس منها، أو السفر للولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال هذا العام، في جامعة بيردو ويست لافاييت الأمريكية، أو جامعة ميناسوتا الأمريكية، ويحصل على شهادة مزدوجة ما بين بيردو لافاييت وجامعة مصر المعلوماتية، أو جامعة ميناسوتا الأمريكية.

وزير الاتصالات: أولياء الأمور لديهم تخوفات من سفر أبنائهم لدولة أخرى

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن بعض أولياء الأمور لديهم تخوفات من سفر أبنائهم في سن الـ 18 سنة لدولة أخرى بثقافة أخرى مختلفة عن مصر، لذلك قامت الدولة المصرية بإنشاء هذه الجامعة للتسهيل عليهم، إذ يمكن للطالب الدراسة في جامعة مصر المعلوماتية بنفس مناهج ونظم الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية دون عناء ومخاطرة ومجازفة، أو إيداع أبنائهم في دولة أجنبية.

عمرو طلعت: نخفف على أولياء أمور الطلاب العبء المالي

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الدولة أنشأت الجامعة من أجل تخفيف العبء المالي على أولياء الأمور، « في الولايات المتحدة الأمريكية كلنا عارفين تكلفة الدراسة والإقامة، يكون في كثير من الأحيان عبء ضخم جدًا، أولادنا لديهم في الكثير من الأحيان رغبة وتطلع إلى خوض تجربة الحياة في دولة أخرى والاحتكاك بثقافات أخرى، والاطلاع على نظم تعليم وتقنيات دول أخرى، ده إحنا نوفره له آخر سنة، ويخوض دي التجربة المفيدة ويتعرف على الحياة والثقافة في دولة متقدمة ويكون في سن 22 سنة أفضل من 17».