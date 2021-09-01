الاتصالات: جامعة مصر المعلوماتية لن تتغير أولوياتها «مش مملوكة لشخص»

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية تُعد مشروعًا في منتهى الأهمية، إذ أنها جامعة تملكها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتُشرف عليها وزارة التعليم العالي، باعتبارها الجهة المهيمنة على التعليم العالي في مصر، «الإشراف من جهتين حكوميتين مستقرتين في حد ذاته يُعطي هذه الجامعة منذ اليوم الأول استمرارية واستقرار».

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُشرف على كل أمور الجامعة

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن تلك الجامعة ليست مملوكة لشخص حتى لا يتوقع أحد أن الأحوال والأولويات الخاصة بها قد تتبدل يومًا ما، لكنها جامعة تملكها وزارة الاتصالات القائمة على النشاط المعلوماتي في مصر، وتشرف على كل أمورها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فهي جامعة مستقرة بإذن الله.

جامعة مصر المعلوماتية فتحت أبوابها بالفعل

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن جامعة مصر المعلوماتية فتحت أبوابها بالفعل، ودخلت في تنسيق الجامعات الخاصة الذي بدأ أمس، موضحًا أن الفلسفة التي أنشئت الجامعة من أجلها، ترتكز على مجموعة محاور في منتهى الأهمية، فدور وزارة الاتصالات ومسؤوليتها إحداث نقلة نوعية في الكوادر التقنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا الأمر يتطلب خلق جيل جديد يحصل على أعلى مستوى ممكن من التعليم على مستوى عالمي.

الجامعة عقدت شراكات مع 2 من الجامعات الأمريكية العملاقة

وأوضح أن جامعة مصر المعلوماتية حريصة منذ اليوم الأول على عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، منها جامعة أمريكية في الهندسة، وجامعة من أفضل 30 جامعة في مجال علوم الحاسبات بالولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، والهدف من هذه الشركات مع جامعات بالغة الرفعة وذات مكانة عالية أن نستفيد من خبرة هذه الجامعات من المناهج التي تقدمها وتقنيات التدريس الحديثة ومواصفات المعامل ومواصفات الأجهزة الذي يتدرب عليها الطلبة وغير ذلك من تقنيات التعليم وأساليبه.