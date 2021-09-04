محافظ المنيا يسلم 88 عقد تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

كشف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1547 عقداً، منها 828 عقد زراعي، و719 عقد مباني، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية.

تسليم المحافظ لـ88 عقدا جديدا للمزارعين

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ88 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، والشركات والمستثمرين، بحضور المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة بمحافظة المنيا.

وأكد المحافظ أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

القاضي: الدولة لن تتراجع عن حقوقها

كما وجه «القاضي» الشكر للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع، ويحفظ حقوقهم، مؤكداً أن الدولة لن تتراجع عن حقوقها، والتصدي للمخالفين، وفقاً للقانون، كما استمع المحافظ لبعض المواطنين، واستجاب لعدد من طلباتهم واستفساراتهم.

وشدد محافظ المنيا، في اجتماع سابق، على الإسراع في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء بمعرفة اللجان الهندسية المشكلة بعد أن قام المواطنون بتسديد مقدم الجدية المنصوص عليه في القانون لتوفيق أوضاعهم المخالفة.

وبحث المحافظ الخطوات التنفيذية الواردة من الأمانة التشريعية لمجلس الوزراء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاعتداد بما قدمه المواطن بملف التصالح في نطاق القرى وقبول التصالح على الطلبات المقدمة في هذا الشأن.

كما بحث محافظ المنيا جميع المحاور المُتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية، وسُبل تذليلها، مشددا على تكثيف العمل للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح المقدمة وتذليل كافة العقبات أمامها لإنهاء إجراء المعاينات اللازمة للمباني المخالفة، لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، مؤكدا أنه تجري متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف.