محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من لجان الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة بمدينة المنيا، لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشملت جولة المحافظ، المرور على مدارس 25 يناير الإبتدائية المشتركة، والشهيد محمد وحيد حبشي، بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، والدكتور على عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.

إجراءات احترازية مشددة بمدارس المنيا

وتابع المحافظ، سير الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، وتأكد من توافر الخدمات الطبية داخل اللجان، وأجهزة قياس درجات الحرارة وجميع المستلزمات الوقائية، وارتداء الكمامات الواقية من قبل الطلاب والمراقبين، بالإضافة للحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، مؤكدا ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات والتحديات أمام الطلاب أثناء أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.

وقد خضع المحافظ لإجراء قياس درجة الحرارة، أثناء دخوله اللجان، أسوة بالجميع وذلك ضمن الإجراءات المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب والمراقبين.

ومن جانبه، قال محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للدور الثاني يبلغ 10921 طالب وطالبة بنطاق 18 لجنة بجميع بالمراكز، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي تضمن حسن سير الامتحانات حتى نهايتها.