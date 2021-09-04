الرئيس القبرصي: مصر من أكبر وأهم شركاء الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن مصر من أكبر وأهم شركاء الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن القاهرة تعاونت في كثير من المبادرات ومنها منتدى غاز شرق البحر المتوسط وغيرها من مجالات التعاون المثمرة، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا لتفعيل منظومة الدعم والتعاون الثنائي مع اليونان مع الدول التي لا تعادي قبرص.

وأضاف أناستاسيادس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي في قصر الاتحادية، اليوم، أن هناك تعاونًا استراتيجيًا بين الدولتين، يهدف إلى ترشيد هذه العلاقات على المستوى الصناعي والدولي.

الرئيس القبرصي للسيسي: أرجو أن تتيح لي فرصة رد الدفء الذي أشعر به في دولتكم

ووجَّه حديثه للرئيس السيسي، قائلاً: «أرجو أن تتيح لي الفرصة أن أستضيف سيادتكم وأن أستطيع أن أرد الدفء الذي أشعر به في دولتكم، وأكون في فخامة ضيافتكم وضيافة الشعب المصري، وأتمنى الاستقرار والسلام لجميع الدول الشرق المتوسط والعالم».

أناستاسيادس: مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص واليونان في مجال الطاقة خلال سبتمبر

وأشار إلى أنه جرى إبرام اتفاقيات في مجال الطاقة، وذلك من خلال خطوط أنابيب تحت سطح البحر، والتي تهدف لتعزيز التعاون أيضًا في مجالات الكهرباء، لافتًا إلى أن اللجان الفنية المختصة في مجالات الطاقة من المنتظر أن تنعقد في منتصف سبتمبر، لتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص واليونان في مجال الطاقة.