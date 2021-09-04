حبس «سمكري البني آدمين» 15 يوما

قررت النيابة العامة حبس يوسف خيري، المعروف إعلاميًا باسم «سمكري البني أدمين»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية الخاصة به.

تزوير البطاقة الشخصية

من جانبه، قال أحمد سمير اللوزي محامي يوسف الخيري، إن موكله متهم باستبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، فضلًا عن تزوير شهادة التخرج الخاصة به، بالادعاء بأنه خريج جامعة «كامبريدج» بانجلترا.

غلق مركز «سمكري البني آدمين»

وأوضح اللوزي، أن النيابة العامة قررت غلق المركز الخاص بموكله في مدينة نصر وألقت القبض عليه، لافتًا إلى أنه من المقرر إحالة موكله إلى محكمة الجنح خلال الفترة المقبلة.

وتقدمت نقابة العلاج الطبيعي، ببلاغ إلى الجهات المعنية تتهم فيه يوسف خيري بتزوير بطاقة الرقم القومي وانتحال صفة إخصائي علاج طبيعي، فضلًا عن تزوير شهادة التخرج الخاصة به.

وحذر سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، في تصريحات، من كل المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي التي يقف وراءها مجموعة من المنتفعين وغير المؤهلين، بعضهم من الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية، كان آخرها واقعة القبض على شاب أطلق على نفسه اسم «سمكري بني آدمين»، وجرى تشميع المكان وإلقاء القبض عليه بالتعاون مع إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.