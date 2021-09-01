حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 1-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجوزاء بأنّه شخصية جدية وواقعية ودقيقة الملاحظة، وحساسة وعاطفية ورومانسية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تراجع خطواتك ومواقفك وحساباتك تفاديا للمشكلات والخسائر.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقاتك العائلية والعاطفية.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.