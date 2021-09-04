حظك اليوم السبت 4-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تتكون الأبراج الشمسية من 12 برجًا، تتكون بسبب الأشكال التي تخلفها النجوم والكويكبات، وهي تستمر لمدة شهر كامل، ويعتقد البعض أن حركة الفلك خلال اليوم تؤثر على الأشخاص أحيانا بالسلب وتارة بالإيجاب، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 4-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم تميل لمعالجة الروتين بالتجديد وتنجح في توطيد أواصر المحبة مع من حولك.

حظك اليوم برج الحمل 4-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الحب يمدك اليوم بدفء المشاعر ويمنحك ذلك استعدادا للتسامح ولإصلاح علاقتك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم برج الثور 4-9-2021 على الصعيد المهني

تمهل ولا تقدم على أمور غير مضمونة النتائج وكن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة.

حظك اليوم برج الثور 4-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتمالك أعصابك لتدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

ومن أبرز مشاهير برج الثور جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات مما يجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا للنقاش بهدوء.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو متفائلا وهادئا وتتعامل بود مع من تحب، وتتبادل المعرفة وحلو الحديث مع الأخوة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 4-9-2021 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران اليوم في منزلي المال مما يجعلك تميل للتشوش والتبذير وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وتتحكم في نفقاتك وقراراتك.

حظك اليوم برج السرطان 4-9-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم أن تخطط جيدا وتدرس قبل أي خطوة وأي قول وحاول أن تتصرف بكياسة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 4-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يتحسن ويمنحك اليوم حظا كبيرا وقد تمضي الأمور كما تخطط لها.

حظك اليوم برج الأسد 4-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك تتلقى كلمات المديح والإعجاب خاصة من الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 4-9-2021 على الصعيد المهني

التنافر بين القمر وزحل في منزلي الصحة يطالبك ألا تبدد جهودك وحاول أن توظفها فيما يعود عليك بالفائدة واعمل في صمت.

حظك اليوم برج العذراء 4-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تجنب الفخر والزهو بنفسك ولا تعلن أخبارك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 4-9-2021 على الصعيد المهني

يقف بجانبك الأصدقاء وقد تجمعك بهم مشاريع واعدة ويملئُك الحماس.

حظك اليوم برج الميزان 4-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمدك بطاقة عاطفية وذلك كفيل بتحويل الأحلام لواقع ملموس.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 4-9-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك ألا تتعجل الأمور وأن تهتم بالتفاصيل لتتفادى مشاكل ترهقك.

حظك اليوم برج العقرب 4-9-2021 على الصعيد العاطفي

عليك أن تصبر ولا تصطدم بالأهل والأحباب لمجرد شعورك بعدم الرضا عنهم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 4-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم يحالفك الحظ وفي الأفق فرص ومفاجآت سارة.

حظك اليوم برج القوس 4-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بالخيال الخصب ويحفز قدرتك على التحليل والاستنتاج.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 4-9-2021 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران بمنزلي المال وعليك بوضع ميزانية محددة لتتغلب على المتاعب ويجب أن تغذي عقلك بكل المعلومات المتاحة ولا تتكاسل.

حظك اليوم برج الجدي 4-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الشمس والمريخ داعمان ويمدانك بالسحر واليقظة ويساعدك ذلك أن تحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 4-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حافظ على حقوقك وحاول أن تكون متماسكا وتأن في أقوالك وردود أفعالك.

حظك اليوم برج الدلو 4-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وعليك بالصبر مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 4-9-2021 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك ولا تبعثر طاقتك لتوظف جهودك في مسار سليم.

حظك اليوم برج الحوت 4-9-2021 على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك ضغوط كبيرة ويجب أن تنظم أفكارك لتتقدم نحو من تحب بخطى ثابتة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.