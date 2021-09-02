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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 2-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:00 ص | الخميس 02 سبتمبر 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء جذاب وملفت للأنظار، ويحب الموسيقى والتنزه، فشخصيته مليئة بالحيوية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

ما زال القمر بمنزلك الثاني مما يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية، فقط حافظ على تركيزك لتتفادى الأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا 

فينوس وعطارد يدعمانك ويمنحانك مشاعر إيجابية ونظرةً ثاقبة.. تتحرك بحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك.

 

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل عبدالحليم حافظ ويوافق تاريخ ميلاده 21 يونيو.

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