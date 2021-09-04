«التموين» توضح خطوات الاستعلام عن بطاقة الدعم وعدد الأفراد

وفَّرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد، من خلال الدخول عبر موقع دعم مصر، والتي تتيح عدة خدمات تموينية للمواطنين إلكترونيا تسهيلا عليهم من الوقوف في طوابير المكاتب التموينية والمديريات بالمحافظات، مقابل الحصول على خدمات تموينية إلكترونية تستغرق بضع دقائق للحصول على الخدمة المرادة.

خدمات دعم مصر التموينية.. الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد

وبمجرد الدخول على الرابط الرسمي لموقع دعم مصر التابع للحكومة، تظهر الخدمات التموينية المتاحة للمواطنين عبر الموقع، والتي يأتي منها حسبما أكدت وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد.

خدمة وزارة التموين حول الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد

** الدخول على موقع دعم مصر من هنا .

** اختيار بند خدمات تموينية للمواطنين والتي تتواجد يمين الشريط العلوي الموجود في الصفحة من القائمة المنسدلة.

** اختيار الخدمة رقم 11 من القائمة المنسدلة والخاصة باستعلام عن صرف البطاقة.

** إدخال رقم البطاقة التموينية .

** تحديد المحافظة التابع لها .

** الضغط على «دخول».

** سيتم فتح صفحة بيانات المستخدم ليقوم بإدخالها جميعًا، ثم يتم الضغط على «عرض».

**تظهر بعد كل تفاصيل البطاقة التموينية للمستخدم شاملة عدد الأفراد المسجلين بالبطاقة.

مستحقات الصرف وفقا للاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد

وتختلف مستحقات البطاقة التموينية باختلاف عدد أفراد الأسرة، وأكدت وزارة التموين أنه فيما يخص الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد، فإن البطاقة التي يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد تحصل على عدد 2 كيس أرز و4 زجاجات زيت و2 كيس سكر لكل فرد بحسب احتياجاته، فيما تصرف هذه البطاقة 20 رغيفا يوميا أو بحسب احتياجاته، حيث يتم ترحيل الحصة المتبقة لها من الخبز في صورة نقاط لشراء السلع التي توفرها الوزارة ضمن فارق نقاط الخبز.