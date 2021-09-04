مصر مفيهاش غير شاكوش وعمرو دياب.. فيديو لـ«حسن شاكوش» يثير الجدل

علّق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على مقطع الفيديو الذي تضمّن إشادة أحد المعجبين «أردنى الجنسية» به وتشبيهه بالفنان عمرو دياب، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» قائلًا: الحمد الله شهادة أعتز بيها من جمهوري في الوطن العربي والعالم، ربنا يخليكو ليا ودايمًا في ضهري، تحيا بلدي مصر أم الدنيا.

وكان حسن شاكوش تسبب في انقسام آراء متابعيه على خلفية نشره مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا، وصراخ أحد جمهوره «للإشادة به» ومقاطعته أثناء الغناء بقوله: «أنا من الأردن، وعايز أقول من هنا إن حسن شاكوش أفضل واحد في مصر والعالم العربي، مصر فيها اتنين عمرو دياب وحسن شاكوش وبس».

انقسام متابعي حسن شاكوش بين معارض ومؤيد

وتسبّب مقطع الفيديو في إثارة الجدل بين متابعيه وانقسامهم ما بين مؤيد ومعارض، حيث كتب أحد المتابعين قائلًا: عمرو دياب وحسن شاكوش؟ ده شارب سيجارتين.

وهاجم متابع آخر شاكوش، بقوله: إنت بتاكل عيش وخلاص روّق راسك، إنت لا صوت ولا حضور، كل عيش واسكت.

وتساءلت إحدى المتابعات قائلة: شاكوش وعمرو دياب في جملة واحدة طيب إزاي؟.

وعلّق متابع آخر بقوله: انت بتهزر يا حسن، مصر مفيهاش غيرك إنت وعمرو دياب؟! أومال فين مجدى شطة؟ والله بتهزر.

وأشاد متابع آخر بالمطرب حسن شاكوش، بقوله: الحمد لله على حب الناس، ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان، شاكوش واحد بس.

وساندت إحدى المتابعات «شاكوش» بقولها: منور يا قمر انت، متألق على طول، حسن شاكوش حبيبي.