الإنتاج المشترك يسيطر على أفلام «الإسكندرية الفرانكفونية»

كشف الفنان الكبير سمير صبري، رئيس مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية عن ملامح أفلام الدورة الأولى للمهرجان المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 11 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

سمير صبري: تأسيس منتدى يهدف لدعم مبادرات التعاون بين دول المنظمة

وقال صبري في بيان: «إن أفلام المهرجان يغلب عليها طابع الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية وبعضها والدول العربية والأوروبية وأن الدورة الأولي ستشهد تأسيس منتدي الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية بهدف دعم مبادرات الإنتاج المشترك بين دول المنظمة».

وتابع: «أن المهرجان ينفرد بالعروض العالمية الأولي لعدد من أفلامه ففي مسابقة الفيلم القصير يعرض الفيلمان المصريان الجميع يرتدي الأبيض من إخراج أبانوب يوسف وإذا وجدتني في القاهرة من إخراج راندا علي في عروضهما العالمية الأولي».

الإنتاج المشترك يسيطرعلى أفلام الدورة الأولى

وأضاف: أنه في مسابقة الأفلام الطويلة يعرض الفيلمين المغربيين التائهون بحضور مخرجه سعيد خلاف وبطلته الفنانة نسرين راضي ومرجانة بحضور منتجته وبطلته الفنانة هناء بواب في عروضهما العالمية الأولى وهناك أفلاما أخرى تعرض في عروضها الدولية الأولى منها الفيلم اليوناني الخياط الذي يعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

نستهدف خلق قاعدة جماهيرية بين الشباب السكندري

واستطرد: أن المهرجان يستهدف خلق قاعدة جماهيرية له بين الشباب السكندري العاشق للسينما من خلال مجموعة من الفعاليات التي ستقام في مراكز التجمع الثقافية بوسط المدينة منها ماستر كلاس والتى تضم عدد من اللقاءات المفتوحة منها: لقاء مفتوح مع النجم هاني سلامة في الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 12 سبتمبر الجاري ولقاء أخر مفتوح مع الفنان سمير صبري رئيس المهرجان في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم 13 سبتمبر الجاري للحديث عن تجاربهما في فنون السينما المتنوعة كما سيقام معرضا للسينما التونسية ضيف شرف المهرجان.

يشار إلى أن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية، مهرجان سينمائي مصري يعنى بعرض أفلام الدول الفرانكفونية ويصل عددها إلى 88 دولة ما بين دول رئيسية ومنها مصر، ودول مراقبة، ودول أعضاء منتسبون، تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، يترأسه الفنان الكبير سمير صبري.