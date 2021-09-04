جلسة تصوير لفريق عمل «أميرة» في مهرجان فينيسيا السينمائي «صور»

خضع فريق عمل فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب، المشارك في مسابقة «آفاق» بالدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، لجلسة تصوير على السجادة الحمراء قبل بدء العرض العالمي الأول للفيلم، المقام اليوم.

وظهرت في الصور الفنانة الأردنية صبا مبارك، وهي ترتدي فستان قصير باللون البرتقالي، بينما أردت الفنانة الشابة تارا عبود بنطال وقميص مكشوف باللونين الأبيض والأسود، كما ضمت جلسة التصوير سارة جوهر، المخرج محمد دياب والمنتج محمد حفظي، بالإضافة إلى بطل الفيلم الفنان الفلسطيني علي سليمان.

«أميرة» المشاركة العربية الوحيدة في «آفاق» فينيسيا السينمائي

ويمثل فيلم «أميرة» المشاركة المصرية والعربية الوحيدة في مسابقة «آفاق» الموازية بمهرجان فينيسيا السينمائي، هذا العام.

وينطلق الفيلم من واحدة من أكثر القضايا الواقع الفلسطيني خصوصية، حيث تدور أحداث الفيلم حول الفتاة المراهقة «أميرة» التي تم إنجابها عن طريق التلقيح المجهري بعد تهريب السائل المنوي لوالدها المعتقل في السجون الإسرائيلية، ولكن فاجعة تقلب عالم الفتاة المراهقة ذات الـ17 عاما، عندما تعلم أن والدها عقيم لا يقدر على الإنجاب، لتخوض رحلة في البحث عن والدها البيولوجي بعد ضياع هويتها.

«الجونة» المحطة المقبلة لـ«أميرة» بعد مهرجان فينيسيا

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي أن فيلم «أميرة» سيكون ضمن الأفلام المشاركة في دورته الخامسة المقامة في الفترة من14 وحتى 22 أكتوبر المقبل، وذلك قبل طرح الفيلم تجاريا في دور العرض السينمائي بعدد من الدول العربية.

يعتبر فيلم «أميرة» هو العمل الثالث في مشوار المخرج محمد دياب السينمائي، وذلك بعد فيلمي «678» و«اشتباك»، الذي شارك في مسابقة «نظرة ما» في مهرجان كان السينمائي، وشارك في كتابة الفيلم مع دياب الشقيقين شيرين وخالد دياب.

وتلعب تارا عبود في أول تجاربها السينمائية دور البطولة في فيلم «أميرة»، وتشاركها البطولة الفنانة الأردنية صبا مبارك، والفنان الفلسطيني علي سليمان.