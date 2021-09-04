تتيح المملكة العربية السعودية من خلال المنصة الوطنية الموحدة، رابط وخطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم بالسعودية، وذلك بعد أن ازدادت عمليات البحث حول طريقة الاستعلام عن التأشيرات من قِبل المسافرين خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط وخطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم بالسعودية وفقًا لما حددته المملكة السعودية على النحو التالي:

رابط وخطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم بالسعودية

تأشيرة الخروج والعودة هي خدمة إلكترونية تقدمها المديرية العامة للجوازات عبر منصة «أبشر» تمكن من لديه أفراد أسرة أو عمالة منزلية من إصدار تأشيرة الخروج النهائي لهم.

ويمكن الدخول إلى رابط الاستعلام عن التأشيرة من هنـــــــــــا.

وأشارت المنصة إلى متطلبات استخراج تأشيرة الخروج والعودة والتي جاءت على النحو التالي:

- سداد رسوم التأشيرة.

- سداد جميع المخالفات المرورية على الفرد المراد الإصدار له أو العامل وصاحب العمل.

- وجود الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل الأراضي السعودية عند إصدار التأشيرة.

- أن تكون صلاحية جواز سفر الفرد المراد إصدار التأشيرة له 60 يومًا فأكثر.

- سريان صلاحية الإقامة للفرد المراد إصدار التأشيرة له.

- وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له (للذكور والإناث من 15 عامًا وأكبر).

كما أوضحت المنصة أنّ رسوم الخدمة 200 ريال سعودي وأن طريقة الدفع هي السداد، والفئة المستهدفة تشمل: المقيم، والأفراد، والأعمال، وأن قنوات تقديم الخدمة هي تطبيقات الجوال، والبوابة الإليكترونية للجهة، بينما يستغرق وقت تنفيذ الخدمة يومًا واحدًا.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم بالسعودية

- في البداية يجب تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر.

- بعد ذلك اذهب إلى خدمات التأشيرات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

وتهدف خدمة الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة، للاستفسار عن موقف التأشيرة، حيث تبين نوع وصلاحية وتفاصيل التأشيرة.

وتتطلب الخدمة: رقم رخصة الإقامة، ورقم هوية صاحب العمل، والرمز المرئي، ورقم التأشيرة أو رقم جواز السفر.