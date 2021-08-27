موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: السلام مع النفس والكون

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادم بتاريخ 26 محرم 1443هـ الموافق 3 سبتمبر 2021، سيحمل عنوان «السلام مع النفس والكون»، وأعادت التأكيد على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا، على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، «مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة» بحسب بيان للوزارة.

موضوع خطبة الجمعة القادم

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة القادم، فقد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ديننا دين السلام، ونبينا (صلى الله عليه وسلم) نبي السلام، وتحيتنا في الدنيا سلام، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام، كما أكد أن السلام والإسلام يرجعان إلى أصل لغوي واحد «سلم» يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «المسلمُ من سلم الناسُ من لسانه ويدهِ».

السلام مع النفس والكون

وتابع جمعة حديثه عن موضوع خطبة الجمعة القادم لوزارة الأوقاف بعنوان «السلام مع النفس والكون» قائلًا: فما أجمل أن يعيش الإنسان في سلام مع نفسه، وسلام مع أسرته، وسلام مع عائلته، وسلام مع جيرانه، وسلام مع زملائه، وسلام مع أصدقائه، وسلام مع المجتمع، وسلام مع الناس أجمعين.

وأوضح وزير الأوقاف أنه لا يتأتى ذلك إلا لأصحاب النفوس الزكيّة الصافية، التي لا تعرف سوى طريق الخير، وأصحاب العقول الواعية التي تفهم سنن الله (عز وجل) في كونه، فتؤمن بحق التنوع والاختلاف، واحترام آدمية الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه أو أو عرقه أو جنسه أو لغته أو لونه.

الوفاء وحفظ الجميل

وبعيدا عن موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، فقد كان موضوع خطبة الجمعة اليوم «الوفاء وحفظ الجميل» وهي الخطبة التي بثت الوزارة أول خطبة صوتية لها عبر قناة الوزارة بموقع يوتيوب.

خطيب مكافأة

كما أعلنت اليوم وزارة الأوقاف قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الخاص باعتماد 90 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 66 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف 24 آخرين، ونشرت صفحة الوزير أسمائهم وبياناتهم.