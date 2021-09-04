أسبوع مصرفي مزدحم.. البورصة تبدأ العمل برفع الحدود السعرية 20%

أعلن عدد من الأنشطة المصرفية، إنها تستأنف عملها صباح يوم غدٍ الأحد، في البنوك العاملة في السوق المحلية، بعد عطلة أسبوعية، يومي الجمعة والسبت.

وأضافت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسبوع الحالي سيكون من الأسابيع المليئة بالعمل وسط توقعات بأسبوع بنكي مزدحم.

كما تستعد البورصة المصرية لاستئناف عملها ونشاطها أيضا برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي (وذلك بدلا من 10%) مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10% (بدلا من 5%).

وأقرت البورصة المصرية في أغسطس الماضي، استخدام حساب متوسط السعر المتحرك، وتعديل طريقة حساب الحدود السعرية، واستحداث جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة.

وأتى القرار على أن تكون النسبة 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من آخر سعر إقفال مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 5%.

بدءا من غد.. احتساب المتوسط المتحرك في البورصة

كما تضمن قرار البورصة أن يكون احتساب المتوسط المتحرك، الخاص بسعر الإقفال اللحظي في الأوراق المالية مرجحا بالكميات المنفذة، وذلك خلال آخر 30 دقيقة، والتي شهدت تنفيذات بحد أدنى وصل إلى 100 ألف جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ونصت المادة الثالثة من القرار الصادر في أغسطس، على ضرورة استحداث جلسة مزاد إلى حساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية، والتي تم تقييدها قبل الساعة الثانية والنصف.

ويعد تغيير الحدود السعرية يساعد بشكل كبير على جذب من السيولة كما يساعد على رفع مستوى التداول اليومي ولكنه سيزيد من مخاطر المضاربة خاصة لصغار المتعاملين.

وتبدأ البورصة غدا تعاملاتها الأسبوعية بعد إغلاق لمدة يومي الجمعة والسبت كإجازة أسبوعية.