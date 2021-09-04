لم يظهر وحده.. حيلة «شاكوش» للمشاركة في الحفلات دون تعرض لعقوبة جديدة

رغم صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية، بإيقاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن العمل وإحياء حفلات لمدة شهر، بسبب مشادته الكلامية مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، إلا أن شاكوش نجح فى التحايل على ذلك القرار بدون أن يتم تعريضه لعقوبة أشد.

حسن شاكوش يبتعد عن الميكرفون في حفلاته الغنائية

وعلمت «الوطن» أن قرار نقابة المهن الموسيقية يُنفذ من خلال عدم مسك المطرب الـ«مايك»، خلال فترة عقوبته، أو الغناء على المسرح وسط فرقة موسيقية بمفرده، وغير ذلك لا يعتبر خرقا للقانون، وعلى أثر ذلك قام شاكوش أمس بالمشاركة في الحفل الغنائي رفقة إيهاب توفيق ونيكول سابا وأحمد سعد وعمر كمال، من خلال الصعود لفقرة عمر كمال الغنائية والرقص على المسرح والغناء بدون «مايك».

ومن المقرر أن يكرر شاكوش نفس ما فعله في حفل أمس خلا حفل اليوم المقرر إقامته في الساحل الشمالي.

كان الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أوضح لـ«الوطن» أنه في حال خرق شاكوش لقرار النقابة بالغناء سيتم شطبه من جدول الأعضاء.

هاني شاكر يقرر شطب حسن شاكوش في حال خرق قرار النقابة

وكشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن» أن شاكوش يصعب عليه أن يخرق قانون النقابة، لأنه يعلم جيدا العواقب التي سيتحملها من شطب وتحرير محاضر عليه، مشيرا إلى أن الفيديو الذي تُداول له ونشره عبر صفحته اليوم، ليس بجديد ولكنه من حفل غنائي قديم.

وأشار المصدر إلى أن شاكوش يستحيل أن يمسك ميكرفون ويغني فيه، لأن في ذلك الحالة سيكون قد اخترق قرار النقابة، ودخل في تحدٍ صارخ مع النقيب هاني شاكر والمجلس الذي يتابع عن كثب حفلاته في الساحل الشمالي.