أرخص سيارات مستعملة.. تبدأ من 35 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات المستعملة حالة من الانتعاش وارتفاعا في الأسعار، في بداية شهر أغسطس، خاصة السيارات المستعملة في مختلف الفئات، خاصة المتوسطة، إذ تُعد السيارات القديمة الأكثر إقبالاً عليها في البيع على مواقع التواصل الاجتماعي أو في المعارض التجارية الخاصة ببيع السيارات بالمحافظات، وسجلت أسعار السيارات بداية من 40 ألف جنيه حتى 70 ألف جنيه.

وقال بكار علي، عضو رابطة تجار السيارات في الجيزة، إن السيارات المستعملة شهدت رواجا عقب الإعلان عن موديلات السيارات الحديثة لعام 2022، حيث سجَّلت زيادة في الأسعار ما يقرب من 4 آلاف جنيه في جميع أسعار السيارات، وذلك مع قرابة انتهاء فصل الصيف.

وأكد «علي» أن سوق السيارات الحديثة شهدت ارتفاعا في الأسعار كذلك بدءا من 2000 جنيه إلى 13 ألف جنيه في جميع فئات السيارات الحديثة، بالإضافة إلى ارتفاع الأوفر برايس وهو مبلغ خارج عن قيمة السعر الرسمي.

وتستعرض «الوطن» أرخص أنواع السيارات المستعملة في سوق السيارات المحلية..

هيونداي أكسنت

وأكد بكار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هيونداي أكسنت من موديل 1998، بداية من 40 ألف جنيه أقل سعر و60 ألف جنيه كسعر نهائي وكل سيارة على حسب سعرها.

السيارة شيري

أكد عضو رابطة تجار السيارات أن السيارة شيري من موديل 2007 بداية من 50 ألف جنيه أقل سعر في السوق، وبلغ سعرها أعلى سعر 70 ألف جنيه.

بينما العلامة التجارية الفرنسية بيجو سجلت كأرخص سيارة مستعملة في السيارات الفرنساوي، حيث تباع السيارة بيجو من موديل 1979 بداية من 35 ألف جنيه أقل سعر و46 ألف جنيه كسعر متوسط وأعلى سعر للسيارة البيجو 73 ألف جنيه.

سوزوكي ألتو

كما سجلت العلامة التجارية اليابانية سوزوكي ألتو وهي المعروفة بالسيارة الشبابية أو طلاب الجامعات، سعرا يبدأ من 42 ألف جنيه من موديل 2008، بداية من 50 ألف جنيه أقل سعر و56 ألف جنيه كسعر متوسط و62 ألف جنيه كأعلى سعر في السوق والحديثة منها موديل 2021 سجل سعر 153 ألف جنيه.