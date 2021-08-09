سيارات مستعملة تبدأ من 50 ألف جنيه داخل السوق المصري

تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر تغيرات يومية في الأسعار، تارة بالارتفاع وأخرى بالانخفاض، علاوة على العديد من عمليات البيع اليومية في مختلف فئات السيارات، سواء كانت فارهة أو متوسطة، إذ تُعد السيارات القديمة الأكثر إقبالاً عليها، للبيع في سوق السيارات المستعملة، بأسعار تبدأ من 50 إلى 60 ألف جنيه.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز الطرازات التي تشهد مبيعات قوية في سوق السيارات المستعملة:

أسعار «هيونداي اكسنت 1998»

- تباع السيارة من موديل 1998، بداية من 50,000 جنيه أقل سعر و55,000 جنيه كسعر متوسط و 59,000 جنيه كأعلى سعر.

أسعار «شيرى A15 2007»

- تباع السيارة من موديل 2007 بداية من 50,000 جنيه الف أقل سعر و 55,000 جنيه كسعر متوسط و 57,000 جنيه كأعلى سعر.

أسعار «بيجو 405 1991»

- تباع السيارة من موديل 1991، بداية من 41,000 جنيه أقل سعر و 46,000 جنيه كسعر متوسط و 50,000 جنيه كأعلى سعر.

أسعار «سوزوكى التو 2008»

- تباع السيارة من موديل 2008 ، بداية من 50,000 جنيه أقل سعر و 56,000 جنيه كسعر متوسط و62,000 جنيه كأعلى سعر.

أسعار «فولكس فاغن باراتى 2006»

- تباع السيارة من موديل 2006، بداية من 52,000 جنيه أقل سعر و57,000 جنيه كسعر متوسط و 62,000 جنيه كأعلى سعر.

أسعار «رينو ميجان 2000»

- تباع السيارة من موديل 2000، بداية من 49,000 جنيه أقل سعر و57,000 جنيه كسعر متوسط و 62,000 جنيه كأعلى سعر.

أسعار «فيات باليو 2006»

- تباع السيارة من موديل 2000، بداية من 50,000 جنيه أقل سعر و57,000 جنيه كسعر متوسط و 62,000 جنيه كأعلى سعر.