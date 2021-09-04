«التعليم العالي»: مد فترة تنسيق الجامعات الخاصة حتى الخميس المقبل
كتب:
الوطن
06:35 م | السبت 04 سبتمبر 2021
وزير التعليم العالي
أعلن مكتب تنسيق الجامعات الخاصة التابع لوزارة التعليم العالي، مد فترة التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري، لمنح الطلاب فرصة إضافية للتنسيق بالجامعات الخاصة.. وكان من المقرر أن تنتهي فترة تنسيق الجامعات الخاصة غدًا الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري.
وتتيح هذه الفرصة الإضافية للطلاب استمرار تسجيل رغباتهم من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة: