رئيس التحرير

محمود مسلم

«التعليم العالي»: مد فترة تنسيق الجامعات الخاصة حتى الخميس المقبل

كتب:

الوطن
06:35 م | السبت 04 سبتمبر 2021
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أعلن مكتب تنسيق الجامعات الخاصة التابع لوزارة التعليم العالي، مد فترة التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري، لمنح الطلاب فرصة إضافية للتنسيق بالجامعات الخاصة.. وكان من المقرر أن تنتهي فترة تنسيق الجامعات الخاصة غدًا الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري.

وتتيح هذه الفرصة الإضافية للطلاب استمرار تسجيل رغباتهم من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة:

https://www.cpnu-admission.edu.eg/

اقرأ المزيد:

وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

«مكتب التنسيق» يكشف كليات تتطلب «اختبار قدرات» وطرق التقديم لها

«التعليم العالي»: 223 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

مصر تعيد صياغة منظومة التعليم العالي بتبني سياسات متطورة.. «إنفوجراف»

التعليم العالي: بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجي للعلوم الصحية بالدقهلية