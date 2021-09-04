تعرف على أقسام كلية فنون تطبيقية 2021 وشروط القبول

تمثل كلية الفنون التطبيقية، رغبة أولى لعدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة، خاصة المحبين للتصميمات والفنون بمختلف أنواعها، لما تضمه الكلية من العديد من الأقسام الفنية المتنوعة التي تهدف لتخريج جيل جديد من الفنانين والمبدعيين كل عام، وتوجد كلية الفنون التطبيقية بـ 4 جامعات حكومية هي: جامعة حلوان، جامعة دمياط، جامعة بنها، بني سويف.

لذا يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن أقسام كلية فنون تطبيقية 2021 وشروط القبول، وتتمثل شروط القبول في كلية فنون تطبيقية 2021، فى اجتياز اختبارارات القدرات.

وترصد السطور التالية، أقسام كلية فنون تطبيقية 2021 وشروط القبول.

أقسام كلية فنون تطبيقية 2021 وشروط القبول

تضم كلية فنون تطبيقية 2021، 14 قسمًا داخليًا، وتتمثل فى:

- قسم السينما والفوتوغرافيا والتلفزيون: يدرس طلاب قسم السينما والفوتوغرافيا والتلفزيون، المفاهيم الأساسية للتصوير الفوتوغرافي، والإنتاج السينمائي.

- قسم الطباعة والنشر والتغليف: دراسة الخصائص الفنية والتكنولوجية للكتب والجرائد بأنواعها المختلفة، وعناصر تصميم التغليف، وتكنولوجيا ماكينات الطباعة.

- قسم الإعلان: إكساب الطالب المعارف والمهارات المعرفية والذهنية من خلال التعرف على العناصر البصرية الأساسية في الاعلان واساسيات تصميم الاعلان.

- قسم التصميم الداخلي والأثاث: اكتساب الطالب المهارات اللازمة في معرفة عناصر التصميم الداخلي والأثاث، فضلًا عن تحليل عناصر التصميم وتوظيفها.

- قسم التصميم الصناعي: يتم تدريب الطلاب على خلق تصميمات قابلة للتطوير وتحويلها لمنتجات من خلال بحوث المستعمل لدراسة خبرة المستعمل.

- قسم الأثاثات والانشاءات المعدنية والحديدية: يتم تعريف الطالب بالاعتبارات التصميمية والأسس الوظيفية لتصميم الاثاثات المعدنية والمنشأت المعدنية الخفيفية.

- قسم المنتجات المعدنية والحليي: تعرف الطالب خلال دراسته بالقسم على الأسس والمفاهيم العامة لعملية التصميم، وإدراك ماهية المصمم وأساليبه في معالجة المشاكل التصميمية.

- قسم الخزف: تعليم الطالب المباديء الأساسية والمهارات الخاصة والقدرة على ممارسة التفكير الابتكاري في تطوير تصميم المنتجات الخزفية.

- قسم الزجاج: يدرس الطلاب أساليب وطرق إنتاج الزجاج اليدوي والتصوير والطباعة الخاصة، من خلال نظم بناء الشكل في تصميم المسطحات، والمنتجات الزجاجية.

- قسم الزخرفة: يهدف القسم إلى تخريج مزخرف قادرًا على تنمية مهاراته في رسم العناصر والأشكال المختلفة، لتنمية قدرات الإدراك البصري في دراسة رسم الأشكال وقواعد تصميم المسطحات الجدارية المعمارية.

- قسم النحت والتشكيل المعماري: يعتمد على دراسة النحت في الحضارات المختلفة، وأهم العناصر المعمارية من أجل الإظهار المعماري الخارجي والداخلي.

- قسم الغزل والنسيج والتريكو: يقوم الطلاب بتصميم المنسوجات القائمة على العناصر الهندسية والزخرفية لتحقيق الغرض المستخدم من أجله التصميم مع دراسة العلاقة بين الألوان والطرز الفنية المستخدمة.

- قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز: يتم دراسة الأسس الفنية والنفسية لتصميم طباعة الأقمشة بصورة عامة، واختيار العناصر الملائمة لابتكار مجموعة من التصميمات المناسبة لكل غرض.

- قسم الملابس الجاهزة: يقدم القسم دراسات متخصصة في تصميم الملابس للأعمار والشرائح الإنسانية المختلفة للرجال والنساء والأطفال، وتقوم هذه التصميمات على الدراسات التشريحية لجسم الإنسان.