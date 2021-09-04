خطوات حجز لقاح كورونا في محافظة بني سويف.. اعرف التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على محرك البحث جوجل، البحث عن كيفية خطوات حجز لقاح كورونا في محافظة بني سويف، واستقبل الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان العديد من التساؤلات والاستفسارات حول حجز لقاح كورونا في محافظة بني سويف أيضًا، واستعرض الخط الساخن لوزارة الصحة الإجابة أن هذه التساؤلات في منشور توعوي وزع علي مديرة الصحة بالمحافظة، تزامنًا مع ذلك يستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير خطوات حجز لقاح كورونا في محافظة بني سويف:

خطوات حجز لقاح كورونا في محافظة بني سويف

- أولًا على المواطن الدخول على موقع تلقي لقاح كورونا من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة من التطعيم

- ملء البيانات المطلوبة من موقع تسجيل لقاح كورونا والتي تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم المحمول وتحميل التاريخ المرضي إن وجد.

- ترسل وزارة الصحة والسكان بعد ذلك رسالة عبر الهاتف المحمول للتحقق.

- ثم بعد ذلك تستكمل البيانات وهي مكان التطعيم الراغب فيه وكذلك المحافظة.

- ترسل الوزارة رسالة خاصة بمكان وتحديد موعد التطعيم.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا في مصر، وقالت إن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة، لا داعي للقلق أو الذهاب إلى طبيب، وعن الأعراض الجانبية قالت تتضمن ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو احمرار موضع التطعيم أو تنميل أو تكسير في العظام وهي تزول بنفسها وفي غضون يومين.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس اي أسطح.