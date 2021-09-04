«الصحة» تحدد أماكن تلقي لقاح كورونا للمسافرين.. اعرف التفاصيل

تستعد وزارة الصحة والسكان، لاستقبال الشحنة الثانية من لقاح جونسون أند جونسون، اليوم بمطار القاهرة الدولي، وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص عدد من اللقاحات لأغراض السفر منها لقاح جونسون اند جونسون وكذلك لقاح فايزر و لقاح مودرنا ولقاح استرازينكا، وحددت الوزارة أماكن تلقي لقاح كورونا للمسافرين على مستوى محافظات الجمهورية، وناشدت المواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا للتصدي للموجة الرابعة للفيروس خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض «الوطن»، أماكن تلقي لقاح كورونا للمسافرين، كالتالي:

مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين في القاهرة

- مكتب صحة مدينة نصر أول

- مكتب صحة الشريف

- مكتب صحة قصر النيل

- مكتب صحة التجمع الأول

- مكتب صحة المعادي

- مكتب صحة المنيل

مراكز التطعيم بلقاح كورونا بمحافظة الجيزة

- مكتب صحة أوسيم

- مكتب صحة الصف

- مكتب صحة زنين ومركز طب الأسرة زنين

- مكتب صحة أطفيح رعاية شمال العياط ورعاية طفل البدرشين

- مكتب صحة الحوامدية

- مكتب صحة كرداسة

محافظة القليوبية

- مكتب صحة بنها رابع

- مركز طبي شباب

- مركز طبي الخانكة أول

- مركز طبي الخصوص

- مركز طبي بهتيم ثاني

- المركز الطبي بشبين القناطر

- مركز طبي طوخ

- مكتب صحة القناطر الخيرية أول

- مكتب صحة قليوب

مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين في الإسكندرية

- مكتب صحة سموحة

- مكتب صحة المندرة

- مكتب صحة البحرية

- مكتب صحة العامرية

- مكتب صحة المراقبة الدولية

محافظة جنوب سيناء

- مكتب صحة شرم الشيخ

- مكتب صحة رأس سدر

- مكتب صحة طور سيناء

- مكتب صحة نويبع

مراكز لقاح كورونا للمسافرين في الغربية

- مكتب التطعيم الدولي بإدارة المحلة

- مكتب صحة زفتي

- مكتب صحة سمنود

- مكتب صحة اول قطور

- مكتب صحة كفر الزيات

- مكتب صحة ثان بسيون

حجز لقاح كورونا للمسافرين

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن حجز لقاح كورونا للمسافرين يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا، وعلى المواطن المسافر التسجيل، وهناك خانة جرت إضافتها خاصة بالمسافرين يجري اختيارها، وسيجري إرسال رسالة لهم بعد 72 ساعة من التسجيل، تفيد بموعد ومكان التطعيم.

وحددت وزارة الصحة والسكان، 126 مركزا لاستخراج شهادات معتمدة للقاح كورونا، وقالت إن رسوم استخراج الشهادات 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين، مطمأنة المواطنين بتأمين الشهادات وعدم القدرة على تزويها.