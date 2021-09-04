الصحة تصدر تعريفًا جديدًا لإصابات كورونا.. «فقدان مفاجئ لحاسة الشم»

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، تعريفًا جديدًا للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والحالات المشتبه فيها والحالات المحتملة أو الحالات المؤكدة، وقال قطاع الطب الوقائي في منشور حصل "الوطن" على نسخة منه، إن الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد هي أي شخص يعاني من واحد أو أكثر من الأعراض الآتية:

- أعراض تنفسية حادة مثل الكحة وضيق التنفس.

- ارتفاع في درجة الحرارة وحدوث فقدان مفاجئ في حاستي الشم والتذوق مع عدم وجود الأعراض المصاحبة.

- مريض محجوز بأمراض تنفسية حادة شديدة كارتفاع درجة الحرارة.

تعريف الحالات المحتملة بالإصابة بفيروس كورونا

وفيما يتعلق بالحالات المحتملة للإصابة بفيروس كورونا، قال القطاع هي حالة مخالطة لحالة محتملة أو مؤكدة بالـpcr، والحالة المحتمل بإصابتها بفيروس كورونا هي حالة مخالطة أيضًا لحالة متوفاة من فيروس كورونا، ويمكن أن تكون الحالة المحتمل إصابتها بالفيروس هي الحالة التي تتردد على أماكن تقديم الرعاية الصحية.

أما الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا، فقد أكد قطاع الطب الوقائي بأنها حالة مشتبهة أو محتملة تم تأكيد إصابتها معمليًا بعدوى فيروس كورونا.

رسالة من «الصحة» للمواطنين

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين ضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مؤكدة الانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، وفي حال أخذ لقاح كورونا لابد من الاستمرار في التدابير الصحية، حيث إن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس لكن يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلاً من كونها شديدة الخطورة.