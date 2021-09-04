الصحة توضح خطوات حجز لقاح كورونا بمصر.. اعرف التفاصيل

استعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات حجز لقاح كورونا بمصر، وقالت الوزارة في بيان رسمي لها حجز لقاح كورونا بمصر يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وحذرت الوزارة أي جهة تروج لنفسها بأنها تطعم المواطنين بلقاح كورونا، وقالت الوزارة إنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المنشات أو الأماكن التي تروج لنفسها بتطعيم المواطنين.

خطوات حجز لقاح كورونا بمصر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان خطوات حجز لقاح كورونا بمصر من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا، والتي جاءت وفقا لوزارة الصحة والسكان كالتالي:

- الدخول على موقع لقاح كورونا من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة للتطعيم سواء كان فرق طبية أو كبار السن أو فئات أخرى.

- ملء البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي وتحميل التاريخ المرضي إن وجد- ثم إدخال الرقم الخاص بالراغب في عملية التطعيم.

- وتقوم الوزارة بعد ذلك بإرسال رسالة للتحقق أولها 02.

- وبعد ذلك استكمال الخطوات من اختيار مكان التطعيم والمحافظة الراغب في أخذ اللقاح بها.

- وتقوم الوزراة بإرسال رسالة بمكان وموعد التطعيم.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الأعراض الجانبية من لقاحات كورونا، وقالت إن الأعراض الجانبية بسيطة ومتوسطة ولا داع للخوف أو التوتر، وهي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي لأي لقاح وليس لقاح كورونا، وتتمثل الأعراض في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو تكسير في العظام.

وناشدت الوزارة المواطنين بحجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، وهي خطة الدولة للتصدي للموجة الرابعة وتقليل معدلات الوفاة، مشيرة إلى أن اللقاحات لا تمنع من الإصابة بالفيروس بل تخفف الأعراض في حال الإصابة وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.