تكريم نيكول سابا في «الوطن» بعد نجاح «الجو حلو» (صور)

حلت النجمة اللبنانية نيكول سابا ضيفة على جريدة «الوطن»، مساء أمس الجمعة، في ندوة فنية تحدثت فيها عن نجاح أغنيتها الأخيرة «الجو حلو» التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في لبنان، ولاقت تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند طرحها.

كواليس حفل نيكول سابا في الساحل الشمالي

وكشفت نيكول سابا، خلال الندوة، عن كواليس حفلها الأخير في مدينة العلمين الجديدة، أمس الأول، والذي جمعها بعدد من نجوم الغناء، وهم إيهاب توفيق، عمر كمال، محمود الليثي وأحمد سعد، حيث شهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً من مختلف الفئات والأعمار.

واستعادت نيكول سابا ذكريات فترة إصابتها بفيروس «كورونا» وانعكاسه عليها خلال فترة العزل، كما تحدثت عن علاقتها بابنتها «نيكول» التي وصفتها بالشخصية «الحساسة» التي تعاملها بحب شديد، بحسب قولها.

ولم تُخف نيكول سابا حزنها على الأوضاع التي يشهدها لبنان حاليًا، متمنية أن يعود بلدها إلى ما كان عليه في السابق، كما علقت على حملة «تزوجني بدون مهر» التي دشنها عدد من اللبنانيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل أزمة العنوسة في لبنان.

وأهدت «الوطن» نيكول سابا درع التكريم، والتي أبدت سعادتها بكونه قادمًا من مؤسسة إعلامية كبرى.

تفاصيل أغنية «الجو حلو» لنيكول سابا

يُذكر أن نيكول سابا قد تعاونت في أغنية «الجو حلو» مع الشاعر الغنائي شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل، وقد صورتها بطريقة الفيديو كليب في لبنان للترويج للسياحة هناك، حيث أظهر الكليب عددًا من المناظر الخلابة هناك.