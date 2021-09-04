حظك اليوم برج الدلو السبت 4-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الدلو من الشخصيات القيادية بطبعها، بسببها قدرتها على الحكم بعقلانية وليس بالمشاعر أو العواطف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في مواجهة برجك.. حافظ على حقوقك وحاول أن تكون متماسكا وتأن في أقوالك وردود أفعالك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وعليك بالصبر مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.