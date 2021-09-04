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حظك اليوم برج الجدي السبت 4-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:04 ص | السبت 04 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يرغب مواليد برج الجدي في الهدوء والابتعاد عن المشاكل، لكنه قد يتحول إلى وحش كاسر إذا شعر أن هناك من يحاول التقليل من مهاراته وقدراته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر وزحل متنافران بمنزلي المال وعليك بوضع ميزانية محددة لتتغلب على المتاعب ويجب أن تغذي عقلك بكل المعلومات المتاحة ولا تتكاسل.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

رغم التشوش، الشمس والمريخ داعمان ويمدانك بالسحر واليقظة ويساعدك ذلك أن تحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

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