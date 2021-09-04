حظك اليوم برج القوس السبت 4-9-2021 مهنيا وعاطفيا

الانطلاق في الحياة والرغبة في معرفة كل ما هو جديد من مميزات مواليد برج القوس، لكنه يتحول إلى عيب خطير عندما يجد مشكلة في عدم الاستقرار مع أسرته وأصدقائه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

اليوم يحالفك الحظ وفي الأفق فرص ومفاجآت سارة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزل الحظ يمدك بالخيال الخصب ويحفز قدرتك على التحليل والاستنتاج.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.