مطار مرسى علم يستقبل ثاني رحلات السياحة الألمانية بالورود

استقبلت سلطات مطار مرسى علم الدولي، بمحافظة البحر ألأحمر، مساء اليوم السبت، ثاني رحلات الطيران القادمة من ألمانيا، وعلى متنها 157 سائحاً بالورود، ومقطوعات موسيقية ألمانية شهيرة على الكمان، في صالات الوصول، وبمجرد نزول السائحين من سلم الطائرة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول.

ووصلت أولى الرحلات السياحية الألمانية إلى مطار مرسي علم، في وقت سابق اليوم السبت، على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة «يوربيان أير شارتر»، قادمة من مطار «ديسلدورف»، من بطراز A320، وعلى متنها 179 سائحاً، وتعمل الشركة على تسيير 4 رحلات أسبوعياً إلى مطار مرسى علم الدولي، قادمة من المطارات الألمانية.

استقبال السائحين الألمان بالورود

واستقبلت سلطات مطار مرسي علم الدولي ثاني الرحلات السياحية الألمانية بالورود والهدايا التذكارية وعزف الموسيقى الألمانية، كما خصصت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر مجموعات من الفرق الطبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في استقبال الركاب، والسماح بدخول المُطعَّمين باللقاح ضد كورونا، دون إجراء مسحات PCR، وإجراء تحاليل فورية وفحوصات الذين لا يحملون شهادات تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72ساعة.

تسيير رحلات طيران ألمانية أسبوعياً إلى مرسى علم

وكشف أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، عن أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال السياحة الألمانية، لافتاً إلى أن شركة «تيوي فلاي» الالمانية سوف تبدأ بتسيير رحلات إلى مرسى عمل يوم الثلاثاء القادم، من مدينتي فرانكفورت و دوسيلدورف، بواقع رحلتين أسبوعياً، موضحاً أن السياحة الألمانية كانت تتصدر السياحة الوافدة إلى فنادق البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 60%، قبل جائحة كورونا.