مطار مرسى علم يستعد لاستقبال أولى رحلات السياحة الألمانية

يستعد مطار مرسي علم لاستقبال عودة الرحلات السياحة الألمانية خلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يستقبل المطار أولى الرحلات السياحية قادمة من مطارات ألمانيا اعتباراً من يوم السبت المقبل، بمعدل 6 رحلات أسبوعياً، وذلك بعد انتهاء اللجنة الفنية الألمانية من أعمالها بمطار مرسى علم، لمتابعة ومراجعة الإجراءات الأمنية والتأمينية، وأساليب الحماية والوقاية الصحية والاحترازية المتبعة داخل المطار.

مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 6 رحلات سياحية من ألمانيا أسبوعياً

وكشف أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بفنادق مرسى علم، عن أن مطار مرسى علم الدولي يستعد لاستئناف حركة الرحلات السياحية الألمانية، بعد توقف دام طويلاً، بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد أن رفعت ألمانيا حظر السفر إلى المدن السياحية المصرية، وذلك بمعدل 6 رحلات أسبوعياً.

أولى الرحلات السياحية الألمانية السبت المقبل

وأكد الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 6 رحلات قادمة من مطارات ألمانيا، اعتباراً من السبت القادم، حيث يستقبل المطار رحلتين عبر خطوط طيران (European air charter)، كما يستقبل يوم الثلاثاء المقبل رحلتين عبر خطوط (Tui Germany)، بالإضافة إلى رحلتين يوم الأربعاء المقبل، عبر خطوط الطيران (European air charter).

استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال السياحة الألمانية

وأوضح الخبير السياحي أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال عودة السياحة الألمانية، بعد توقف دام كثيراً، عقب جائحة كورونا، حيث تم استدعاء جميع العاملين بالقطاع السياحي، وتم الانتهاء من إعطاء جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، كما تأهبت الفنادق السياحية لاستقبال السائحين الألمان، الذين يعشقون مرسى علم وشواطئها بشكل خاص.

انتعاش السياحة الخارجية بفنادق مرسى علم

وأضاف الخبير السياحي أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية، تزامناً مع ارتفاع معدل حركة السياحة الخارجية، حيث تستقبل الفنادق، خلال الأسبوع الجاري، الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، عبر 65 رحلة طيران قادمة من دول أوربية، من أوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا والمجر، بالإضافة إلى رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران.