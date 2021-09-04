مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات الألمانية تقل 179 سائحا

استقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم السبت، أولى الرحلات الألمانية قادمة من ألمانيا، وعلى متنها 179 سائحاً، وذلك بعد انقطاع حوالي 18 شهراً، منذ جائحة كورونا، وجرى استقبال السائحين سط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ومن المقرر وصول ثاني رحلات الطيران قادمة من ألمانيا، مساء اليوم السبت، حيث سترتفع الرحلات الطيران الألمانية بمعدل 6 رحلات طيران أسبوعياً، كما يتوقع ارتفاع المعدلات للرحلات الألمانية بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

استقبال رسمي لطائرة الركاب الألمانية

واستقبلت سلطات مطار مرسي علم الدولي طائرة الركاب الألمانية بالورود والهدايا التذكارية، وتم رش الطائرة بالمياه، كإجراء رسمي متبع، طبقاً للبرتوكول الدولي المتبع في المطارات العالمية، كما خصصت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على الركاب، والسماح بدخول المُطعَّمين باللقاح ضد كورونا، دون إجراء تحليل PCR، وإلزام غير المُطعَّمين بإجراء التحليل على نفقتهم.

استقبال السياحة الألمانية بالورود

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعداد فنادق مرسى علم لإستقبال عودة الرحلات السياحة الألمانية، مؤكداً أنه تم استقبال السائحين الألمان بالورود والترحاب لدى وصولهم إلى الفنادق.

وأكد الخبير السياحي، في تصريحات لـ«الوطن» أن الجداول الواردة والمعلنة عن الرحلات الألمانية، تشير إلى استقبال مطار مرسى علم أول رحلتين من ألمانيا، اليوم السبت، كما يستقبل رحلتين يوم الثلاثاء المقبل، إضافة إلى رحلتين يوم الأربعاء 8 سبتمبر الجاري.

مطار مرسى علم يجتاز اختبارات الإجراءات الأمنية

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي اجتاز جميع الإجراءات التى قامت بها اللجنة الفنية الألمانية لمتابعة ومراجعة الإجراءات الأمنية والسلامة التأمينية وأساليب الحماية والوقاية الصحية والاحترازية المُتَّبَعة على الوفود القادمة إلى المطار.

ففي وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، تفقد وفد أمني رفيع المستوى من وزارة النقل الألمانية صالات السفر والوصول الدولية والصالات الداخلية بمطار مرسى علم الدولي، وتابع الوفد وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بالمطار، والإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية التي تتبعها السلطات المختصة بمطار مرسى علم، لضمان سلامة الوفود السياحية الألمانية.