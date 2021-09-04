مطار مرسى علم يستقبل 70 رحلة جوية محملة بالسياح خلال الأسبوع الجاري

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري، نحو 70 رحلة على متنها سياح من مختلف دول العالم، وكشف مصدر مسئول بمطار مرسى علم، أن المطار سيستقبل اليوم السبت نحو 18 رحلة تقل سياحا من ألمانيا والتشيك وبولندا، فضلا عن السياح المصريين، لافتا إلى أن المطار سيستقبل اليوم أول رحلة من ألمانيا بعد توقف أكثر من عامين.

المطار يستقبل غدا الأحد 12 رحلة جوية من أوكرانيا وبولندا والتشيك

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أن مطار مرسى علم سيستقبل غدا الأحد، نحو 12 رحلة جوية على متنها سياح من أوكرانيا وبولندا والتشيك، فضلا عن السياح المصريين، لافتا إلى أن تلك الرحلات تأتي عبر رحلات منتظمة، إضافة إلى رحلات شارتر، مؤكدا أن المطار سيستقبل بعد غد الاثنين، 5 رحلات جوية على متنها سياح من أوكرانيا والتشيك، إضافة إلى السياح المصريين.

وأشار المصدر إلى أن مطار مرسى علم الدولي سيستقبل يوم الثلاثاء المقبل، 11 رحلة جوية وعلى متنها سياح من ألمانيا والتشيك وسويسرا وبولندا وأوكرانيا، فيما يستقبل المطار يوم الأربعاء، نحو 6 رحلات جوية على متنها سياح من المجر وألمانا بجانب مصريين وتشيك.

وأوضح المصدر أن مطار مرسى علم الدولي، سيستقبل يوم الخميس المقبل، عدد 14 رحلة جوية من دول التشيك وسويسرا وأوكرانيا، فضلا عن الرحلات الداخلية من مطار القاهرة، فيما يستقبل المطار يوم الجمعة 4 رحلات فقط على متنها سياح من التشيك وأوكرانيا فضلا عن السياح المصريين.

معدلات التشغيل جيدة خلال الأسبوع الجاري

وأكد المصدر، أن معدلات التشغيل بالمطار خلال هذا الأسبوع، تبدو جيدة للغاية، كما أنها شهدت عودة الرحلات المباشرة من ألمانيا إلى مرسى علم بعد توقف فترة طويلة، لافتا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة مطردة فى أعداد الرحلات الجوية الوافدة لمطار مرسى علم الدولي.